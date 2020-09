La diva a participé à un album de rock... en secret

En 1995, Mariah Carey a sorti la galette «Daydream», écoulée à plus de 25 millions d’exemplaires dans le monde. Paru la même année, le disque «Someone’s Ugly Daughter» de Chick n’a pas marqué les esprits. Il ne serait pourtant pas étonnant qu’il connaisse un petit succès lors des mois à venir.

La diva révèle en effet dans son autobiographie «The Meaning of Mariah Carey», parue le 29 septembre 2020, qu’elle a, secrètement et «juste pour rire», travaillé sur cet album de rock alternatif. Elle a écrit et produit tous les morceaux, sur lesquelles elle chante pour la plupart comme choriste. Elle a également choisi la pochette, comme l’a confirmé un de ses proches à Pitchfork.

La collaboration entre Chick et Mariah Carey sur «Someone’s Ugly Daughter» a été simple. «J’apporterais mes petites chansons de rock au groupe et fredonnerais un riff stupide de guitare. On enregistrait dans la foulée. C’était irrévérencieux, brut et urgent. Cela me permettait de me libérer, de me laisser aller en marge de la création de «Daydream», raconte l’Américaine dans son livre.

(L'essentiel/jde)