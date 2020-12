Britney de retour avec les Backstreet Boys

Britney Spears est de retour! Elle a annoncé hier la sortie d’un nouveau morceau, «Matches», en featuring avec les Backstreet Boys. La chanteuse américaine a profité de cette occasion pour faire la promotion de la réédition de «Glory», son album paru en 2016.

«Matches en featuring avec mes amis les Backstreet Boys est disponible!!!! Je suis tellement excitée à l’idée d’entendre ce que vous pensez de notre chanson!!!! Vous pouvez aussi écouter Glory Deluxe qui est partout maintenant!!!! », a-t-elle écrit sur Twitter.

“Matches” featuring my friends @backstreetboys is out now !!!! I’m so excited to hear what you think about our song together !!!! You can also listen to Glory Deluxe everywhere now !!!! https://t.co/XGUlxHtdN6https://t.co/IuBZXNzcX1 pic.twitter.com/fsbDPPN0EC