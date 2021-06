Les Foo Fighters vont reprendre les Bee Gees

Celle-ci, on ne l’avait pas vue venir. Le temps d’un album, baptisé «Hail Satin», les Foo Fighters se sont renommés The Dee Gees pour reprendre les tubes disco des Bee Gees. Le groupe de Dave Grohl sortira cette galette, uniquement en vinyle, le 17 juillet à l’occasion du Record Store Day.

Le vinyle en édition limitée sera emballé «comme il se doit dans une pochette mylar arc-en-ciel éblouissante», détaille le communiqué relayé par Rolling Stone. Pour pousser la blague encore plus loin, The Dee Gees a ajouté: «Pour un résultat optimal, écoutez le disque avec les poils de votre torse exposés et un petit collier en or». Parmi les reprises présentes sur le vinyle, citons les incontournables tubes «You Should Be Dancing», «Night Fever», «Tragedy» ou encore «More Than a Woman».

Le magazine rappelle que les Foo Fighters avaient déjà réinterprété, en février 2021, «You Should Be Dancing» pour une émission spéciale de la BBC. À cette occasion, Dave Grohl avait raconté être devenu «obsédé» par les Bee Gees après avoir regardé un documentaire de HBO.

(L'essentiel/fec)