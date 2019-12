Dans son album, Camila Cabello évoque sa romance

«Ce disque parle tout simplement de tomber amoureux. C'est la première fois que je suis vraiment en couple. Et j'ai écrit sur ce qui se passe réellement, parce qu'avant, ça sortait tout droit de mon imagination», expliquait il y a quelque temps Camila Cabello à «NRJ». Avec ce second album, qui s'intitule «Romance», la chanteuse de 22 ans joue la carte de la sincérité.

Elle raconte ce que ça fait que de tomber amoureux pour la première fois, parle de vulnérabilité et de confiance en soi. «Pour ceux d'entre nous qui sont assez courageux pour aimer, sachez que nous sommes assez courageux pour perdre», dit-elle dans un message présentant son disque. L'ex-membre de Fifth Harmony est devenue incontournable, et son duo «Señorita» avec Shawn Mendes, son amoureux, est la chanson la plus streamée de l'année. Un titre qui figure également sur ce second album solo, après «Camila», paru en 2018.

En septembre dernier, la star cubano-américaine dévoilait «Liar» et «Shameless», les deux premiers extraits de «Romance». Plus récemment, un nouveau single, «Living Proof» est sorti. Sur ce nouvel album aux accents pop, R'nB et reggae, sur lequel ont travaillé une quinzaine de producteurs, on retrouve également la nouvelle sensation hip-hop DaBaby («My Oh My»).

• Camila Cabello. «Romance», disponible (Sony).

(Cédric Botzung/L'essentiel)