Un rare DJ set de Daft Punk de 1995 mis en ligne

Cette info va faire plaisir aux inconditionnels de Daft Punk. Non, les deux robots n’ont pas annoncé qu’ils allaient sortir un nouvel album… En revanche, un vieil enregistrement d’un de leurs sets, donné le 18 novembre 1995 au Privé, club situé près d’Avignon, en France, vient d’être mis en ligne sur YouTube.

D’après «Trax», Benoît, le fils de l’ancien patron de la boîte, a fouillé dans les archives de son père et est tombé sur ces cassettes. Le set, qui fait la part belle à la house et à la techno, dure près de trois heures. À noter qu’on y retrouve trois morceaux de Daft Punk. En intro du set, on entend l’immense tube «Da Funk» sorti un peu plus tôt en 1995 et qui apparaît sur «Homework», premier album du duo publié en 1997. Au milieu, on peut (re)découvrir deux titres un peu moins connus, «Rollin’ & Scratchin’» et «Alive». Des productions en solo de Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk, sont également disséminées dans ce mix. La tracklist complète est à retrouver ici.

À noter encore que ce n’est pas la seule archive que le club a publiée sur le Net. Sur la chaîne YouTube du Privé, on peut trouver également un set de Jeff Mills en 2003, un de Bob Sinclar en 1998, un de Manu Le Malin en 2006 et un de Vitalic en 2005.

(L'essentiel/fec)