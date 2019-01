Épaté de voir Spider-​​Man chanter un de ses titres

À l'automne 2016, Rae Sremmurd explosait avec «Black Beatles». Ce titre était utilisé dans les vidéos virales du «mannequin challenge». Depuis lors, de l'eau a coulé sous les ponts. Rae Sremmurd, formé par Slim Jxmmi et son frère Swae Lee, a sorti deux albums. En 2018, ses featurings avec Ellie Goulding, Travis Scott, XXXTentacion ou Post Malone ont fait un tabac. C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'il est parmi les plus streamés en Suisse, avec «Sunflower», extrait de la BO de «Spider-Man: nouvelle génération».

«Sunflower» est une de mes collaborations préférées», a dit Swae Lee, 23 ans, au magazine Rolling Stone. Il s'est souvenu de comment il était parvenu, avec Post Malone, à placer le single dans le film: «On était en studio à Los Angeles. On bidouillait des sons en buvant des bières. On a fait six ou sept titres. Des types du film sont arrivés et ont écouté ce qu'on avait fait. En voyant le film, je n'en revenais pas: Spider-Man chantait notre morceau!»

Swae Lee prend plaisir à ne pas faire que du hip-hop: «Je veux montrer une autre facette, plus mélodique. J'adore les mélodies, c'est mon point fort. En fait, je suis le nouveau Michael Jackson. Dès que j'aurais appris à danser...»

