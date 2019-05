«Comme si ce break de 7 ans n'avait pas existé»

«L'essentiel»: Fin 2012, vous annonciez à la surprise générale votre séparation. Comment voyez-vous cette décision avec le recul?

David (chanteur): On ne regrette pas, c'était la bonne décision à ce moment-là, étant donné ce qui se passait alors dans le groupe. Nous avons toujours été amis, et cette amitié n'aurait pas duré si nous n'avions pas mis un terme à l'aventure. Il nous fallait un break pour respirer et grandir.

La décision paraissait réfléchie. Vous n’envisagiez pas de sortir ce dernier disque?

C’était la conséquence de ce qui se passait, notamment avec un ancien manager. Nous ne pouvions pas terminer notre album dans ces conditions.

Etes-vous restés proches les uns des autres?

Oui, on est restés en contact, on a continué à se voir. On a rejoué parfois ensemble. Il n’y avait pas de problème, c’était la bonne décision.

Qu'est-ce qui a motivé cette reformation?

Un peu le hasard. Les organisateurs du Food For Your Senses nous ont demandé si on voulait jouer au dernier festival. Nous en avons parlé entre nous et on s'est dit «pourquoi pas». Dès lors, on a commencé à répéter, et c'était un peu comme si ce break de sept ans n'avait jamais existé, au niveau de l'entente, tant musicale que personnelle.

Un festival que vous connaissez bien, un symbole?

Oui, nous avions déjà eu des demandes de ce type mais ce n’était jamais le bon moment. Une question de timing, ça ne fonctionnait pas car nous avions chacun nos priorités. Et nous avons accepté car nous avons un vrai attachement sentimental pour le FFYS. On a joué au début du festival, on adorait y aller en tant que spectateur.

D'autres concerts sont-ils prévus par la suite?

Non, ce serait plutôt un one shot. Mais on a adoré répéter, c'est super de rejouer ensemble, donc rien n'est fermé. On verra ce qui se passe, si on peut exploiter les morceaux que nous n'avons jamais sortis. Et qui sait, on entendra peut-être un de nos morceaux dans quelques mois à la radio.

• Food For Your Senses. Samedi et dimanche, au Kirchberg, à Luxembourg-Ville. Plus d'informations sur le site officiel.

(Propos recueillis par Cédric Botzung/L'essentiel)