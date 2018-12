Son talent précoce met ses fans en extase

Si l'Américaine de 25 ans fait parler d'elle dernièrement ce n'est pas uniquement parce que son titre «Santa Tell Me», sorti en 2013, est de nouveau parmi les plus écoutés. C'est surtout grâce à deux vidéos postées sur Instagram.

On y découvre Ariana Grande enfant qui imite Céline Dion en voiture avec sa mère. Son interprétation du titre «You Are The Reason», sorti en 1997, est bluffante. «Avec maman, on chante encore cette chanson ensemble. Elle est toujours aussi belle, si ce n'est plus», a commenté Ariana. Les internautes ont liké massivement ces deux courtes vidéos, vues à ce jour près de 4 millions de fois. Reste que ce n'est pas la première fois que ses talents sont montrés au grand jour. En 2015 dans le «Tonight Show» avec Jimmy Fallon, elle avait imité à la perfection Britney Spears, Christina Aguilera et, à nouveau, Céline Dion. Cet extrait a depuis lors été regardé plus de 125 millions de fois sur YouTube.

Par ailleurs, The Sun a écrit mercredi qu'Ariana était en discussion pour se produire à la Pride de Manchester en août 2019. Pour rappel, en mai 2017, un attentat avait eu lieu dans cette ville, après un des ses concerts.

(L'essentiel)