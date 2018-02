Kendrick Lamar accusé de vol par une peintre

Non, Kendrick Lamar ne pique pas des toiles dans les galeries. Si une artiste du nom de Lina Iris Viktor montre du doigt le rappeur et son équipe, c'est qu'ils auraient utilisé son travail sans sa permission dans le clip d'«All the Stars» (avec SZA) issu de la bande originale du film «Black Panther».

Selon le New York Times, la peintre anglo-libanaise affirme avoir été contactée par deux fois par les créateurs du film de Marvel, qui souhaitaient inclure ses œuvres à l'écran. Elle avait décliné, avant de découvrir que la vidéo d'«All the Stars» contenait un segment de 19 secondes (dès la 3e minute) qui, selon elle, incorpore des éléments de sa série «Constellations». Il s'agit de toiles parsemées d'or, qui célèbrent les femmes noires.

Kendrick Lamar, son label TDE et Disney – qui possède les studios Marvel – ont refusé de commenter.

(L'essentiel/Laurent Flückiger)