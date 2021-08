Premier au Luxembourg, l'album de Kanye est critiqué

Deux jours après la sortie de «Donda», album événement de Kanye West, les chiffres donnent le tournis: 27 titres, 33 collaborations, 42 producteurs, 107,3 millions de streams en une journée sur Spotify et l'intégralité du Top 20 d'Apple Music trustée par ses morceaux, les résultats enregistrés sont à l'image de l'artiste, dantesques et grandiloquents.

Le nouvel album truste la première place des charts sur Apple Music dans 152 pays, dont le Luxembourg. Il s'agit du plus gros démarrage de l'année 2021, tous genres confondus. Preuve que le projet constitue bel et bien un événement culturel au niveau international. Le rappeur devrait également écouler 300 000 ventes d'ici à vendredi aux États-Unis et s'assurer sans aucun problème la première place du Billboard américain.

Un démarrage colossal qui devrait satisfaire l'ego de sa majesté Kanye West, qui risque tout de même de rapidement déchanter en lisant les premiers retours de la presse musicale. Le site Metacritic, qui compile les différentes chroniques des médias spécialisés, comptabilise une note moyenne de 53/100. Un résultat plus que mitigé qui traduit des avis particulièrement tranchés.

«Une ébauche faite de sommets euphoriques»

Si Variety qualifie l'album «d'inattaquable sur le plan musical», The Telegraph estime que «Donda» «souffre d'un manque de direction». Le site référence «Pitchfork» regrette «une ébauche qui manque de cohérence» tout en reconnaissant quelques «sommets euphoriques». Du côté de la presse française, Libération salue une œuvre «hypertrophiée, autocentrée, mais passionnante», tandis que Le Monde pointe un projet «trop long et qui s'égare dans la dénonciation de la "cancel culture"».

La présence du rappeur DaBaby, dans l’œil du cyclone suite à ses propos homophobes, et de Marylin Manson, mis en cause dans des affaires de viol et d'agressions sexuelles, constitue un point de rupture pour une partie de la presse musicale. Pour ces raisons notamment, le journal The Independant au Royaume-Uni a asséné à «Donda» la note de... zéro. Artiste génial et torturé, Kanye West ne fait (vraiment) plus l'unanimité.

(Thomas Holzer/L'essentiel)