Elle promet de ne faire pipi sur aucun fan à la Rockhal

La scène s’est produite le 12 novembre, lors d’un concert donné au festival Welcome to Rockville, en Floride. Le groupe Brass Against se produisait sur la scène du Circuit de Daytona. En pleine reprise de «Wake Up», un titre de Rage Against the Machine, la chanteuse Sophia Urista a invité un spectateur du premier rang à monter puis à s’allonger sur la scène. Elle a ensuite baissé son pantalon, s’est accroupie avant d’uriner sur le fan apparemment consentant.

Il va sans dire que l’instant a été immortalisé par de nombreux smartphones, partagé sur les réseaux sociaux et amplement commenté. Face à l’impact du geste qui, un temps donné, aurait pu être qualifié d’audacieusement rebelle, le groupe a jugé bon de réagir via un message, sur Twitter notamment. «Nous avons passé un très bon moment hier soir à Welcome to Rockville. Sophia a dépassé les bornes. Les autres membres du groupe ne s’y attendaient pas et cela ne se reproduira plus», est-il précisé.

Peu de chance, donc, d'avoir un tel buzz sur la scène de la Rockhal, où le groupe se produira le vendredi 27 mai 2022. Un concert qui devait avoir lieu le 25 octobre dernier mais qui avait été reporté.

(nc/L'essentiel)