Son trouble neurologique n’empêche pas le succès

Une sensibilité exacerbée, une mélancolie assumée et une électro-pop revendiquée. Voilà les ingrédients du succès de Billie Eilish, 17 ans le 18 décembre, classée parmi les artistes les plus écoutés avec son single «When the Party’s Over». Ajoutez à cela une franchise rare pour une si jeune artiste.

Dernier exemple en date la semaine dernière. La Californienne a évoqué sur Instagram sa maladie neurologique, le syndrome de Gilles de La Tourette, qui provoque des tics musculaires et des bruits incontrôlables.

«Je n’en ai jamais parlé avant. Je ne voulais pas que les gens pensent uniquement à ma maladie en me voyant», a écrit Billie. Elle a précisé que ses tics n’étaient pas forcément visibles: «Mais croyez-moi, ça rend certaines choses du quotidien plus difficiles. Des banalités augmentent l’intensité des tics. Ma famille sait que ça fait partie de moi depuis l’enfance».

Elle a ajouté qu’elle se soignait: «J’ai appris à mon corps à supprimer les tics et à les réduire. Si vous voulez en savoir plus, demandez-moi: je suis un livre ouvert».

Côté actualité, son morceau «Come Out and Play» a été choisi par Apple pour illustrer sa pub de Noël. Le spot est sorti il y a une dizaine de jours.

(L'essentiel)