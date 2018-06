Maroon 5 cartonne grâce à son carnet d'adresses

La vidéo fait le buzz sur YouTube. En trois semaines, elle a été vue plus de 165 millions de fois et fait encore partie du top tendance de la plateforme. Rien d'étonnant. Le clip montre le chanteur de Maroon 5, Adam Levine, interprétant le titre avec dans son dos, tour à tour, Rita Ora, J.Lo, Dua Lipa, Camila Cabello, Gal Gadot, Ashley Graham et une pléiade d'autres stars féminines.

Pour ew.com, le réalisateur David Dobkin a livré quelques détails sur le tournage du clip de «Girls Like You». Sa première idée était de faire simplement un montage avec les images des personnalités. C'est en fait Adam Levine qui a insisté pour qu'elles participent vraiment au tournage. Le chanteur s'est mis alors à faire chauffer son carnet d'adresses. «Il a écrit des lettres et a téléphoné personnellement à toutes les femmes. J.Lo a été la première à accepter», a-t-il raconté.

Dobkin et Levine n'ont invité dans leur vidéo, mise en boîte en cinq jours dans un studio à Los Angeles, que «des figures influentes et inspirantes». Leurs regrets: n'avoir pas pu filmer l'actrice Helen Mirren, occupée à ce moment-là, ni Adele. Cette dernière était partante, mais à condition que ce soit à Londres. Malheureusement, il était impossible de déménager l'important matériel de tournage.

(L'essentiel)