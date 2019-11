Le meilleur album de la décennie, selon Billboard

Le temps passe vite, diront certains, mais la décennie 2010-2020 s'achève bel et bien dans six semaines. L'heure est au bilan dans le milieu artistique, et de nombreux sites musicaux se sont lancés dans un classement grande échelle des plus grands albums parus au cours des dix dernières années.

D'après le site Billboard, haute autorité en termes de classement musicaux, c'est le rappeur Kanye West qui a signé l'œuvre la plus aboutie avec «My Beautiful Dark Twisted Fantasy», classique du genre sorti en 2010.

Musicalement prodigieux, doté de moments de grâces indéniables, l'album en question a profondément marqué le monde de la musique avec ses boucles travaillées, ses envolées schizophrènes et sa créativité sans limite. Ont notamment participé au projet Jay-Z, Rihanna, Bon Iver, Kid Cudi, John Legend, Alicia Keys, Elton John ou encore Nicki Minaj.

L'album «Lemonade» de Beyoncé paru en 2016 truste la deuxième place du classement. Ode féministe empreinte de soul, le meilleur album de la carrière de la chanteuse annonçait son chef-d'œuvre à Coachella deux ans plus tard.

Autre artiste marquant de la décennie, le chanteur Frank Ocean a décomplexé toute une génération d'artistes homosexuels en 2012 en effectuant son coming-out au moment de la sortie de «Channel Orange», album majeur de notre époque et savant mélange de pop, soul, hip-hop et electro.

Taylor Swift est quatrième avec «Red» (2012), tandis que Kendrick Lamar occupe la cinquième place avec son révolutionnaire «To Pimp a Butterfly» (2015). Une remise en perspective engagée et poétique de la fierté noire dans un contexte de violences policières et de mouvement «Black Lives Matter». Les années 2010 ont consacré l'artiste originaire de Compton comme le rappeur le plus brillant de sa génération. Âgé de 32 ans, il a notamment reçu en 2018 le prix Pulitzer, dans la catégorie musique.

(Thomas Holzer/L'essentiel)