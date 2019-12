Ambiance de cathédrale avec Ghost, le silence en moins

Dans le cadre de leur tournée The Ultimate Tour of Death, les briscards masqués du heavy metal Ghost ont une nouvelle fois fait étape au Grand-Duché, mardi soir. Avant même le début du concert, le spectaculaire décor scénique montre que les Suédois ont manifestement pris goût à une production de plus grande envergure après avoir accompagné Metallica dans leur tournée des stades, l'été dernier.

En toile de fond, c'est un amoncellement de colonnes monumentales qui se fondent dans d'éblouissants vitraux de cathédrales. Après le passage des deux avant-groupes Tribulation et All Them Witches, la salle de la Rockhal est plongée dans le noir avant que l'air ne se remplissent de funestes chœurs d'enfants mêlés à de menaçants sons d'orchestres. Puis c'est le tombé de rideau, accompagné d'une explosion et d'une batterie de lumières flamboyantes qui plonge le public luxembourgeois dans une messe heavy metal d'un genre particulier.

Du lourd d'entrée

Dès l'ouverture du concert, le groupe envoie du lourd avec le titre Rats, issu de leur dernier album. Sur scène, sept musiciens masqués gravitent autour de leur leader, Cardinal Copia, assurant les chœurs, apportant des notes de clavier et même des solos de saxophone pour embellir les sons rock plus classiques. Derrière le déjanté Cardinal, tout de rouge vêtu, se cache Tobias Forge, la tête pensante du groupe qui avait prédit une «grosse production», digne des plus grandes salles, dans l'interview accordée à L'essentiel.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas failli à sa promesse. Le groupe continue de monter en puissante après une ouverture déjà imposante. Les fans luxembourgeois connaissent les textes et suivent les mélodies accrocheuses. Une foire du métal avec une touche d'horreur se transforme toujours en un festival de chants harmonieux.

Fort de ses musiciens, le groupe effectue d'extraordinaires passages instrumentaux, tout en longueur. Des moments qui rappellent les géants du rock progressif comme Rush. Les musiciens dans la salle en ont pour leur argent, avec autant de virtuosité. Pour le final, les Suédois masqués relancent la machine à hit et font exploser la Rockhal, où les fans se transforment en choriste. Un spectacle exceptionnel qui combine inspiration et mélodies entraînantes pour créer une expérience unique.

(Dustin Mertes/L'essentiel)