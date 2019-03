Bien entourée, Solange dévoile un album surprise

Comment se faire un prénom lorsque l’on est la petite sœur de Beyoncé? Solange Piaget Knowles semble avoir trouvé la réponse. Danseuse chez Destiny’s Child à ses débuts, auteur d’un premier album solo en 2002 à seulement 16 ans, l’artiste de 32 ans a patiemment attendu son tour, en cultivant un positionnement «arty» et militant.

Car Solange s’est produite dans des grands musées, a fondé son propre label Saint Records, et a surtout su s’entourer ces dernières années d’artistes créatifs. Comme sur son troisième album «A Seat at the Table», acclamé par la critique en 2016.

Pharrell Williams, Tyler the Creator...

Attendu depuis l’automne dernier, son successeur n’avait pas de date de parution. La sortie de «When I Get Home», vendredi dernier, a été une agréable surprise pour les fans. Dévoilé sans aucun single, ce quatrième album studio de l’Américaine est une œuvre à appréhender dans son entièreté.

Soul, jazz, R'nB ou hip-hop s’y côtoient tout au long de 19 morceaux (dont six interludes), à la fois épurés et exigeants. La native de Houston revient au Texas, explorant ses propres origines. Solange collabore ici avec Pharrell Williams, Sampha, Metro Boomin, Dev Hynes, Tyler the Creator, Panda Bear ou le Français Chassol, et invite au micro Playboi Carti, Sampha ou Gucci Mane, sur un disque aussi classieux qu’inspiré.

(L'essentiel/Cédric Botzung)