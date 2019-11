Carl Cox, une icône toujours au sommet

Le classement des meilleurs DJ de la planète de DJ Mag fait chaque année débat. Surtout parce que certains l'estiment trop commercial. Pour répondre à ses détracteurs, le magazine britannique a lancé en 2018 le top 100 «alternatif». Celui de 2019 a été dévoilé jeudi 31 octobre 2019. Comme en 2018, Carl Cox occupe la première place.

«Vraiment, je suis premier? Eh bien, je dois faire quelque chose de juste alors et ce même si j'ai essayé de lever le pied dernièrement», a réagi cette icône de la techno dans le magazine spécialisé. Le podium est complété par Adam Beyer et Claptone. À la différence du top 100 classique, l'alternatif prend en compte, en plus des votes du public, les statistiques des catégories house, tech-house et techno du site de vente de musique électronique en ligne Beatport.

Le Top 100:

1. Carl Cox

2. Adam Beyer

3. Claptone

4. Nina Kraviz

5. Fischer

6. Richie Hawtin

7. Charlotte de Witte

8. Peggy Gou

9. Boris Brejcha

10. Marco Carola

11. Solardo

12. Black Coffee

13. Paul Kalkbrenner

14. Solomun

15. Sven Väth

16. Maceo Plex

17. Fatboy Slim

18. Green Velvet

19. Amelie Lens

20. Kölsch

21. Camelphat

22. Loco Dice

23. Seth Troxler

24. Jamie Jones

25. Hot Since 82

26. Tale Of Us

27. Mark Knight

28. Sasha Down

29. Kerri Chandler

30. Ellen Alien

31. Joris Voorn

32. The Black Madonna

33. John Digweed

34. Erick Morillo

35. James Zabiela

36. Jeff Mills

37. Dave Clarke

38. Chris Liebing

39. Guy Gerber

40. Dubfire

41. Nicole Moudaber

42. Eats Everything

43. Jay Lumen

44. Pan-Pot

45. Deborah De Luca

46. Len Faki

47. Nastia

48. Maya Jane Coles

49. The Martinez Brothers

50. Guy J

51. Skream

52. Disclosure

53. Claude VonStroke

54. Danny Tenaglia

55. Purple Disco Machine

56. David Penn

57. Ricardo Villalobos

58. Patrick Topping

59. Gui Boratto

60. Joseph Capriati

61. Stephan Bodzin

62. Dax J

63. Enrico Sangiuliano

64. Danny Howells

65. ANNA

66. Radio Slave

67. Carl Craig

68. Steve Lawler

69. Adriatique

70. Michael Bibi

71. Laurent Garnier

72. Gorgon City

73. Sam Paganini

74. Paula Temple

75. Chris Lorenzo

76. Nic Fanciulli

77. Hernan Cattaneo

78. La Fleur

79. Bicep

80. Ilario Alicante

81. Billy Kenny

82. Roger Sanchez

83. Rebekah

84. Dennis Ferrer

85. Dixon

86. Alan Fitzpatrick

87. Paco Osuna

88. M.A.N.D.Y

89. Denis Sulta

90. Helena Hauff

91. Andres Campo

92. Cristoph

93. Monika Kruse

94. Jack Back

95. Fatima Hajji

96. Pete Tong

97. Andrea Oliva

98. DVS1

99. David Morales

100. Perc

(L'essentiel/fec)