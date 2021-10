Les Black Eyed Peas débarquent à Esch-​​Belval

La translation passera par le Luxembourg. Le mercredi 15 juin 2022, Black Eyed Peas sortira la grosse artillerie pour un concert événement sur le parvis de la Rockhal. Le show est proposé dans le cadre de l’open air Belval, par la Rockhal en collaboration avec Esch 2022. La jauge prévue à l’heure actuelle est de 8 500 personnes, mais elle est susceptible d’être augmentée. Le dernier concert d’envergure en extérieur à la Rockhal était celui de Sting et Shaggy en juin 2018.

Malgré le départ de sa chanteuse Fergie en 2016, Black Eyed Peas - six Grammy Awards, 35 millions d’albums et 120 millions de singles écoulés - est resté au sommet des charts. Son huitième album, «Translation», paru en juin 2020, est une véritable usine à tubes. Le groupe fondé par will.i.am, apl.de.ap et Taboo, épaulé par la chanteuse J. Rey Soul, a convié des poids lourds de la pop latina, comme J Balvin («Ritmo»), Ozuna («Mamacita»), Maluma («Feel the Beat») et bien sûr Shakira («Girl Like Me»).

Les billets pour cette date événement seront mis en vente à partir du mardi 2 novembre à 10h. Une prévente exclusive pour les abonnés de la newsletter de la Rockhal est prévue le vendredi 29 octobre à 10h.

(cb/L'essentiel)