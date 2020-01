Drake et Future ne sortent finalement qu'un single

Le Canadien Drake, 33 ans, et l'Américain Future, 36 ans, avaient créé le buzz en lâchant la mixtape «What a Time to Be Alive», en septembre 2015. Enregistrée secrètement, la galette s'était classée à la première place des ventes d'albums aux États-Unis.

La déception des fans de hip-hop a donc été grande lorsqu'ils ont découvert, la semaine dernière, que la nouvelle collaboration entre les deux artistes, massivement annoncée depuis des mois sur les réseaux sociaux, n'était pas un second album mais un single, intitulé «Life Is Good».

Il n'empêche que «Life Is Good» fait un carton. Sur YouTube, avec 35 millions de vues. Il faut dire que la vidéo est insolite et amusante, puisque l'on découvre les deux superstars du hip-hop travailler comme Monsieur et Madame Tout-le-monde. On signalera tout de même que les pendentifs, en or et ornés par des diamants, portés par Drake et par Future, valent plus de 200 000 dollars chacun.

(L'essentiel/jde)