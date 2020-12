Quatre ans après, Kid Cudi de retour en solo

Alors que la plupart des médias musicaux bouclent leur classement des meilleurs albums de l'année, une dernière sortie majeure pourrait bouleverser cette hiérarchie fort subjective. Le rappeur et artiste multifacette Kid Cudi va sortir son nouvel album «Man on the Moon III: The Chosen», ce vendredi.

Une belle surprise pour les fans qui n'ont pas caché leur enthousiasme au moment de cette annonce en début de semaine. Actif au cours de l'année avec des duos remarqués avec Travis Scott («THE SCOTTS»), Eminem («The Adventures of Moon Man & Slim Shady») et Selena Gomez («A Sweeter Place»), Kid Cudi était également apparu dans des séries télévisées.

Mais il n'avait plus sorti d'album solo depuis quatre ans et le très dense «Passion, Pain & Demon Slayin». Ce nouveau projet boucle la trilogie entamée il y a 11 ans au début de sa carrière avec le fameux «Man on the Moon: The End of Day». Pour l'accompagner le rappeur de Cleveland a choisi une liste d'invités plutôt éclectique, du défunt rappeur Pop Smoke à Trippie Redd en passant par l'Anglais Spekta et la chanteuse Phoebe Bridgers. L'album sera-t-il au niveau du premier chapitre? Réponse vendredi.

(th/L'essentiel)