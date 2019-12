Son record fou l'a hissé au sommet

C'est dans la ville du rappeur, Marseille, que la radio parisienne Skyrock a délocalisé «Planète Rap» le vendredi 13 décembre 2019 pour recevoir Jul. Peu de temps avant de rejoindre le Stade Vélodrome, où allait se tenir le programme en direct, l'artiste fan de foot a averti sur Instagram: «Ce soir je prends le micro, je vous choque.» C'est peu dire qu'il a tenu parole.

L'ovni du rap a explosé le record du freestyle le plus long de l'émission, qui était détenu jusqu'alors par Vald avec 36 minutes et 34 secondes. Son téléphone entre les mains en guise de prompteur, la star de 29 ans a monopolisé le micro durant 43 minutes et 1 seconde.

Inévitablement, cette folle performance a contribué à faire grimper tout en haut des charts hip-hop le disque «C'est pas des lol», dans les bacs depuis le 6 décembre.

Pour l'anecdote, avec les 38 titres de son dernier album en date, Jul a sorti cette année un total ahurissant de 88 morceaux, collaborations comprises, selon le décompte d'intrld.com. Ce qui fait en moyenne un inédit tous les quatre jours! Il faut dire que le Marseillais a toujours été archiproductif depuis qu'il a lancé sa carrière, en 2014. Sa discographie est riche de 12 albums et de 7 mixtapes, chacun certifié au minimum disque de platine en France (plus de 100 000 exemplaires vendus). Avec le succès de «Rien 100 rien», paru en juin 2019, Jul est d'ailleurs devenu le deuxième plus gros vendeur de l'histoire du rap hexagonal derrière MC Solaar.

