Ces artistes locaux ont réussi à apprivoiser 2020

C'est Karma

«Je ne sais pas comment tout a pu aller aussi vite pour moi», nous confiait récemment C'est Karma. À seulement 18 ans, la révélation luxembourgeoise a sorti en novembre dernier son second EP, «Farbfilm» (cinq titres) et tapé dans l'œil de médias français et suisses.

Francis Of Delirium

Duo composé de la jeune chanteuse et guitariste Jana Bahrich et du batteur Chris Hewett, Francis of Delirium puise son inspiration dans l'indie-rock américain des nineties. Signé sur Dalliance Recordings, le groupe a sorti «All Change EP» (cinq titres) en juin.

Brooze

Un an après sa première mixtape, «Bazooka» Brooze a sorti son premier album studio, «Iwert dem Gesetz», en décembre. Éxilé à Berlin, le rappeur schifflangeois n'hésite pas à afficher ses ambitions, il compte y «percer et représenter le rap luxembourgeois».

Tuys

Fraîchement récompensé d'un des prix «Global Project Grant» décernés par Music LX dans la catégorie «Pop-Rock-Electro-R&B-Hip-Hop-Metal», Tuys a offert tout au long de l'année la série musicale «A Curtain Call For Dreamers», le groupe indie-pop luxembourgeois cumulant plus de 120 000 vues sur YouTube.

Chaild

«Après une phase de déni, avec les festivals prévus cet été annulés, j'ai réussi à prendre du recul. Et la musique qu'on a récemment enregistrée est d'un tout autre niveau», nous confiait Chaild, qui a sorti plusieurs singles et prépare un nouveau live pour 2021.

Tommek

Le rappeur luxembourgeois a dévoilé en mai dernier son second opus, «Wat Rap». Il y «repousse ses limites pour faire un album de pur rap». On y retrouve le producteur Them Lights, l'influenceur Lucas Tesch et les rappeurs de son crew, Stayfou.

(L'essentiel/Cédric Botzung)