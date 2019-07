Le Blues Express a su varier les plaisirs

En descendant vers le Fond-de-Gras, une fanfare jazz à la touche bluesy accueillait les visiteurs, samedi, en début de soirée. La descente vers la gare était la voie à suivre pour prendre place dans le hall des trains, où se produisait le légendaire Maceo Parker.

Les six musiciens qui l’accompagnaient sur scène, parmi lesquels un tromboniste en feu, étaient présentés à tour de rôle. Le saxophoniste mythique tombait ses lunettes de soleil de star pour afficher un sourire radieux. Le charismatique américain conjuguait talent et plaisir. Et l’on pouvait compter sur cette joyeuse bande pour réchauffer l’air frais en bordure de forêt. Ça roulait, ça groovait, ça cajolait les sens. On reconnaissait le classique «Papa’s Got a Brand New Bag» de James Brown, ou «The Look of Love» de Burt Bacharach, en solo au saxo. «We came here to make it funky!» répétait Maceo, qui faisait danser tout le hall.

Glenn Hugues en rock star

Le blues à la cool de The Rusty Chair nous accompagnait sur la remontée. En arrivant au Carreau de la Mine, des complaintes blues nous propulsaient dans le Sud profond de l’Amérique. C’est pourtant de Suède que débarquaient Ida Bang & the Blues Tears. Plus haut, sur la terrasse de la salle des pendus, les Belges de Travellin’ Blue Kings offrait un blues bien huilé.

C’est avec un petit quart d’heure de retard que Glenn Hughues débarquait sur la scène du carreau de la mine. Une arrivée de rock star pour un concert du même niveau. Cheveux longs et teins, le Britannique de 67 ans, qui a récemment dû annuler une série de dates en Angleterre, semblait vouloir défier les années.

L’ex bassiste de Deep Purple et Black Sabbath et ses acolytes envoient du lourd, proposant l’affiche la plus rock de la soirée. Le rockeur alliait virtuosité et puissance, de nombreux échos et effets accompagnant sa voix aiguë impressionnante. Les connaisseurs appréciaient la tête d’affiche d’un festival ayant su varier les plaisirs.

(Cédric Botzung/L'essentiel)