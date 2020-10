En solo, Corey Taylor tombe le masque

On connaît surtout l’Américain pour être le chanteur masqué du combo metal Slipknot. Sur son premier album solo «CMFT», pour Corey Mother Fucking Taylor (surnom qu’il avait ado), il se montre sous son vrai visage dans un disque influencé par le rock et la country.

«Après vingt ans dans la musique, je me sens assez en confiance. J’ai bâti deux excellents groupes et je peux maintenant avoir mon propre projet, sortir un truc personnel», a confié Corey Taylor au «Journal de Québec». Les treize titres de «CMFT» permettront aux fans de Slipknot et de Stone Sour «de mieux le connaître»: «Les gens m’ont toujours perçu en noir et blanc alors que cet album est une pièce géante représentant le casse-tête qu’est mon esprit.» Taylor avait quand même la trouille de se dévoiler. «Je n’ai plus personne derrière qui me cacher. Il n’y a plus la couverture de sécurité Slipknot et Stone Sour n’est plus là pour me border. Maintenant, c’est juste moi», a ajouté l’Américain sur Loudwire.com. Un point reste toutefois en suspens: on ignore s’il compte poursuivre sa carrière solo et délaisser ses deux autres groupes.

(L'essentiel/Fabien Eckert)