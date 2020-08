Pharrell Williams, en duo avec Jay-Z, a publié vendredi 21 août 2020 «Entrepreneur». Ce titre vise à dénoncer la discrimination que vivent les Afro-Américains dans le milieu des affaires. Quand on sait que Pharrell et le mari de Beyoncé ont tous deux réussi dans le business, cette prise de parole n’en a que plus de poids.

«Avec ce morceau, on montre à quel point il est dur d’être un entrepreneur de couleur dans notre pays. Il y a beaucoup d’inégalités systémiques et de blocages intentionnels», a justifié Williams dans une tribune dans «Time».

Le hitmaker a encore imagé: «Comment peut-on allumer un feu (ndlr: la création d’une entreprise) ou espérer qu’une étincelle l’allume, alors qu’on part désavantagés en matière de santé, d’éducation et de représentation?»

(L'essentiel/fec)