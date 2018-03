Charlie Watts évoque la fin des Rolling Stones

Tandis que Mick Jagger, chanteur en pleine tournée, a expliqué être en train de travailler sur le prochain disque des des Rolling Stones, Charlie Watts, 76 ans et batteur du groupe depuis 56 ans, a lui confié au Guardian qu'une éventuelle fin du groupe ne lui poserait pas plus de problème que cela.

Il explique: «J'adore jouer de la batterie et j'aime jouer avec Mick, Keith et Ronnie». Avant de préciser que cela ne le dérangerait pas «si les Rolling Stones se disaient que c'est assez». Le batteur admet toutefois qu'il ne saurait pas quoi faire si tout s'arrêtait, mais qu'avec l'âge, les tournées deviennent de plus en plus éprouvantes et qu'il ne se projette pas plus loin que la dernière date de la tournée, le 8 juillet 2018 à Varsovie. «C'est le plus loin que je peux voir».

Mode de vie plus sain

Toutefois, il ajoute qu'il ne souhaiterait pas une fin en eau de boudin.«Je détesterais que le groupe ne se dissolve pas amicalement. J'aimerais simplement que Mick, ou moi, ou Keith ou quelqu'un d'autre dise: "C'est assez, je ne veux plus le faire", et que les autres répondent: "OK": Je ne voudrais vraiment pas que ce soit à cause d'une querelle», conclut le batteur. À eux quatre, les Rolling Stones cumulent 294 ans et au moins 10 fois plus de concerts dans les pattes

Charlie Watts a confié au passage être sobre de toute cigarette et alcool depuis un moment, lui qui a d'ailleurs gagné la lutte contre un cancer en 2004. «Nous arrivons à cet âge avancé, donc c'est une bonne chose de ne plus faire d'écarts. Quand vous avez 40 ans et que vous avez une gueule de bois, vous vous levez, prenez un autre verre et vous repartez. Je ne pense pas que nous puissions le faire à nos âges»!

