«Ce titre est pertinent dans la période actuelle»

En collaborant avec la chanteuse américaine, le Néerlandais savait qu'il allait frapper fort. «Stronger», produit à distance par les deux artistes, a fait un démarrage canon sur les plateformes.

Comment êtes-vous entré en contact avec Kesha?

Sam Feldt: Mon nouveau manager a suggéré l'idée du titre et de Kesha. C'est un honneur qu'elle ait accepté de chanter sur ce morceau qui donne de la force et de l'espoir. C'est pertinent dans cette période.

Vu la vie compliquée de Kesha, ce titre était fait pour elle!

Complètement. C'est d'ailleurs elle qui m'a donné les premières idées pour les paroles, qu'on a ensuite écrites ensemble. Elles sont assez émouvantes et lourdes de sens alors que la musique est, à l'inverse, plutôt légère.

Vous avez lancé votre label écologique. Ça veut dire quoi?

On donne 1% des revenus à la Heartfeldt Foundation que j'ai créée et dont le but est de soutenir et promouvoir l'écologie et la durabilité.

Paradoxal pour un DJ qui fait le tour du monde en avion, non?

Vrai. Aujourd'hui, je compense mes émissions de CO2 et j'évite si possible l'avion. Je demande qu'on ne me serve pas de bouteilles en plastique. Je collabore aussi avec une boîte d'effets spéciaux de scène, qui crée des canons sans CO2 ou de la pyrotechnie propre.

