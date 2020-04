Il a lancé son label au milieu de ses casseroles

À 26 ans, c'est un poids lourd de la scène deep house. Sam Feldt voit ses titres streamés à gogo: plus de 500millions d'écoutes rien que pour le single «Post Malone» sorti en 2019. En outre, il est programmé dans les plus grands festivals de la planète.

À cause de la pandémie, c'est toutefois depuis chez lui que Feldt a été contraint de lancer son label, avec une home session. Pour ouvrir ce live d'une heure, donné avec son matériel posé à même sa cuisinière, la star a joué son dernier single en date, «Hold Me Close». C'est le premier titre publié chez Heartfeldt Records. L'artiste l'a enregistré avec la chanteuse britannique Ella Henderson et il est très fier de cette collaboration. «Cela fait depuis de nombreuses années que je rêvais de travailler avec Ella. Je suis particulièrement heureux que cela ait pu se faire sur cette chanson, qui envoie un message d'amour et d'espoir en ces temps difficiles», a confié le Néerlandais.

Sam Feldt a par ailleurs révélé que son label reverserait 1% de ses bénéfices à l'association Heartfeldt, engagée dans le développement durable. Le DJ l'a lancée en 2018 après avoir été pris de remords. «J'effectue plus de 200 vols par an. Je suis parmi les personnes qui polluent le plus du monde. Je ne pouvais pas continuer à détruire la Terre sans ne rien faire», avait-il expliqué.

