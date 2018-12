Retour grand format pour Zayn l'amoureux

Les fans de Zayn Malik croient encore au père Noël. Et ils ont bien raison, puisque le second album solo de l’ancien membre de One Direction, qui devait initialement sortir en septembre 2017, vient finalement de paraître. Et c’est peu dire qu’il était attendu!

Dans «Vogue», le Britannique de 25 ans expliquait avoir eu «un point de vue différent» lors de la conception du disque, produit notamment par Saltwives et le tandem Anthony Hannides et Michael Hannides. D’où les reports successifs de l’album.

Pour Gigi Haddid

Un disque dont six extraits ont déjà été dévoilés depuis le printemps. Premier single d’«Icarus Falls», «Let Me» jouait la carte du romantisme, comme «Entertainer». Deux titres R’nB, la couleur dominante de l’album. Zayn varie les ambiances, sur le plus rock de «Sour Diesel» et son solo de guitare. Le natif de Bradford fait également équipe avec le producteur Timbaland sur «Too Much» et la rappeuse Nicki Minaj sur «No Candle No Life».

L’amour est au cœur de ce nouvel album, à travers lequel Zayn déclarerait, entre les lignes, sa flamme à Gigi Haddid, si l’on en croit certains fans.

(Cédric Botzung/L'essentiel)