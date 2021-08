Beyoncé annonce du neuf pour bientôt

Cela fait depuis «Lemonade», en 2016, que Beyoncé n’a pas sorti d’album solo. C’est dire si l’attente des fans est grande, même s’ils avaient pu entendre la voix de leur idole, parmi d’autres, sur «Black Is King», (2020) disque collaboratif dérivé du film «Le Roi Lion».

Bonne nouvelle, annoncée par la star elle-même dans les colonne de «Harper’s Bazaar», magazine dont elle fait la Une de l’édition de septembre 2021: elle s’apprête à sortir de nouveaux titres. «Avec l’isolement et les injustices vécues tout au long de l’année dernière, je crois que nous sommes tous prêts à nous évader, à voyager, à aimer et à rire à nouveau. Je ressens qu’il y a comme une sorte de renaissance qui arrive. Et je veux faire partie, de toutes les manières possibles, de cette évasion», a dit Beyoncé. Elle a ensuite précisé qu’elle avait été en studio pratiquement pendant un an et demi, avant de lâcher: «Oui, la musique arrive!» Elle en a également profité pour lever (un tout petit peu) le voile sur sa façon de travailler: «Parfois, ça me prend un an pour personnellement chercher et trouver parmi des milliers de sons le bon kick ou la bonne caisse claire. Un refrain peut être composé de plus de 200 harmonies.» Elle a ensuite estimé qu’il n’y avait rien de mieux que l’amour, la passion et le réconfort ressentis quand elle était en train d’enregistrer dans un studio. «Après 31 ans à faire de la musique, c’est toujours aussi excitant qu’à mes débuts quand j’avais 9 ans», s’est-elle encore réjouie.

D’après BFM TV, ce n’est pas un hasard si Beyoncé annonce aujourd’hui du neuf. L’année 2021 coïncide en effet celle de ses 40 ans, qu’elle fêtera le 4 septembre. «Connaissant son attrait pour les sorties surprises, il ne serait pas étonnant que son nouveau projet sorte à cette date clé», avance le média français.

(L'essentiel/fec)