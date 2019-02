La youtubeuse explose un record avec son clip sexy

À 23 ans, la chanteuse allemande Shirin David cartonne avec son titre «Gib Ihm». Il faut dire que ce morceau hip-hop de Shirin David est porté par une vidéo qui n'a rien à envier à celles proposées par les reines US de la provoc, comme Nicki Minaj ou Cardi B.

Publié le 17 février 2019, le clip sexy de l'artiste de Hambourg a été visionné plus de 6 millions de fois en cinq jours. Il a permis à Shirin David d'inscrire un nouveau record: celui de la chanteuse allemande ayant atteint le million de vues le plus rapidement sur YouTube. «Gib Ihm» a franchi la barre symbolique en six heures pile, soit une minutes de moins que «Berlin Lebt» du rappeur Capital Bra, en juin 2018.

Si Shirin David a indiqué qu'elle préparait un album, elle n'a pas précisé quelles étaient ses priorités pour l'avenir. La chanteuse a plusieurs cordes à son arc. Elle est aussi youtubeuse, influenceuse sur Instagram (respectivement 2,3 et 4,4 millions d'abonnés) et animatrice télé appréciée pour son rôle de juge dans «L'Allemagne a un incroyable talent».

