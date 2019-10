Réponse massive des fans à l'appel de Queen

Queen a fait un appel à ses admirateurs tout autour du globe. Ils avaient trois missions à choix à réaliser et à envoyer en vidéo: reprendre «Bohemian Rhapsody» avec n'importe quel instrument, danser sur une chorégraphie imposée sur «Don't Stop Me Now» et créer une oeuvre d'art visuelle autour de «Kind Of Magic». Au final, le groupe a reçu plus de 10 000 vidéos en provenance de 120 pays, dont la Suisse.

«C'est l'une des choses les plus gratifiantes qui puissent arriver à un artiste que de voir son travail inspirer des gens du monde entier. La diversité de leur vision est surprenante. Quel plaisir», a réagi Brian May, mythique guitariste de Queen, dans un communiqué. Les vidéos envoyées par les fans ont donné lieu à trois clips détonants, à découvrir ci-dessous.

(L'essentiel/fec)