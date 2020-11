Miley Cyrus et Dua Lipa dans un clip torride

L’ex-égérie de Disney est en train d’opérer un puissant come-back, trois ans après le disque «Younger Now». Miley Cyrus, 28 ans sortira le 27 novembre «Plastic Hearts», son sixième album. Des singles extraits ont déjà été dévoilés dont «Midnight Sky». Cyrus a, en outre, réalisé un remix de ce morceau avec le concours de Stevie Nicks, chanteuse de Fleetwood Mac. «Elle a toujours été mon idole et une inspiration. C’est un honneur de l’appeler dorénavant mon amie», avait d’ailleurs posté Miley sur Instagram.

L’Américaine est aussi dans l’actu avec un clip partagé avec Dua Lipa qui fait déjà le buzz. Dans «Prisoner», mis en ligne le 20 novembre, Miley Cyrus retrouve son attitude sulfureuse et sexy qui a fait une partie de son succès. On la voit très sensuelle avec la Britannique, qui lui lèche la joue. «Ma vie craint! Horrible de tourner ce clip. Non, je déconne! Je suis la fille la plus chanceuse du monde étant donné que je me suis fait mordre et lécher par Dua Lipa durant toute une journée», a blagué Cyrus deux jours après la publication de la vidéo.

(L'essentiel/Fabien Eckert)