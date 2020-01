Les Strokes annoncent la sortie d'un nouvel album

On n'attendait vraiment plus la bande de rockers emmenée par le fantasque Julian Casablancas. Et pourtant. Contre toute attente, après sept longues années de silence, les Strokes vont sortir un nouveau disque. Le leader du groupe américain l'a annoncé sur scène, lors d'un rare concert donné mardi dernier.

«On a un nouvel album qui va bientôt sortir. 2020, nous voilà! Les années 2010 sont désormais derrière nous. Maintenant, on a été décongelés et on est de retour», a lancé Julian Casablancas au public réuni au Barclays Center, à Brooklyn. Dans la foulée, la formation a présenté un morceau inédit, le très mélancolique «Ode To The Mets».

Par ailleurs, les Strokes sont déjà annoncés dans de nombreux festivals. Ils joueront par exemple lors de l'édition chilienne, argentine et brésilienne du réputé festival itinérant Lollapalooza et aussi au Asuncionico Festival au Paraguay.

(L'essentiel/fec)