Orelsan s'inspire des réseaux pour sa vidéo

Orelsan est familier des mises en scène inventives pour ses clips. À l'image de son dernier en date, «Discipline». Dans cette vidéo, uniquement verticale, on plonge dans l'univers d'Instagram, Snapchat et autre WhatsApp. Le tout pimenté par des mèmes désopilants et des emojis.

«Discipline» est extrait du double album «La fête est finie - Epilogue». Cette galette est sortie le 16 novembre 2018, un an après le disque au succès monstre «La fête est finie».

(L'essentiel/fec)