Anitta dépoussière un classique pour les jeunes

La star brésilienne de 28 ans figure dans les charts de très nombreux pays avec «Girl From Rio», dont la mélodie est identique à celle de «Garota de Ipanema», classique de la bossa-nova du début des années 1960. Si Anitta a voulu reprendre ce standard, ce n’est pas un hasard.

«Si vous êtes un adolescent et que vous entendez la chanson à la radio, puis rentrez chez vous et que vous la jouez, vos parents vont dire: "Mon fils ou ma fille écoute ça: waouh!" Les jeunes ne connaissent pas cette chanson. Présenter un titre aussi emblématique et historique à un nouveau public et créer un pont entre jeunes et vieux, c’est formidable», a-t-elle livré à Variety.

Reste qu’avant que «Girl From Rio» puisse être publiée, il a fallu régler les questions de droits d’auteur. «Cela nous a pris beaucoup de temps pour comprendre et trouver que Tom Jobim et Vinicius de Moraes étaient les auteurs de l’original. J’ai expliqué à leurs familles que je désirais utiliser leur morceau dans le seul but de mettre en avant la culture brésilienne, que les histoires d’argent m’importaient peu», a raconté la chanteuse qui compte 54 millions d’abonnés sur Instagram.

Dans les faits, cette chanson ne rapportera pas un centime à Anitta. «Si vous allez sur Spotify et regardez les crédits, je n’existe pas. Ça me va de ne rien toucher. C’est normal, car si ma chanson existe, c’est grâce à l’original», a confié la Brésilienne tout en précisant que, au grand dam de son manager, «les questions de pourcentages et de royalties, je m’en fiche depuis toujours».

(L'essentiel/jde)