Katy Perry reconnue coupable de plagiat

Mauvaise nouvelle pour Katy Perry. D'après «Billboard», elle a été reconnue coupable de plagiat par la justice américaine, le lundi 29 juillet 2019. En cause, son morceau «Dark Horses» de 2013. Il aurait été copié sur un titre de rap chrétien «Joyful Noise» signé Marcus Gray, artiste connu sous le nom de Flame, et sorti en 2008. Le comble pour une fille de pasteur!

Perry, 34 ans, n'est pas la seule à avoir été mise en cause par l'artiste en 2014. Ceux qui ont participé à l'écriture de «Dark Horses» aussi. Dont de grands noms de l'industrie musicale tels que Dr. Luke et Max Martin. Les labels Capitol Records et Warner Music font aussi partie des condamnés.

L'indemnité reste à déterminer

Après sept jours d'audience à Los Angeles, un jury de six femmes et trois hommes a donc tranché en faveur du plaignant, qui a pu prouver que Perry et son équipe avaient, «intentionnellement ou non», copié le beat de «Joyful Noise» pour créer «Dark Horses».

Il reste maintenant à la justice de décider quel sera le montant des indemnités qui seront versées à Marcus Gray. Ça risque bien d'être une somme rondelette, puisque le titre a extrêmement bien fonctionné un peu partout autour du globe. Il est resté en tête des hit-parades dans de nombreux pays pendant plusieurs semaines. Grâce à lui, Katy Perry a également été nominée aux Grammy Awards.

(L'essentiel/fec)