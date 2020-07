Beyoncé brise les codes avec un nouvel album visuel

Une semaine après Taylor Swift qui a expérimenté le concept de l'album surprise, c'est une autre superstar de la musique qui anime l'actualité musicale. Beyoncé vient de dévoiler «Black is King», un album visuel qui brise les codes habituels.

Basé sur la musique de son album «The Lion King: The Gift», paru dans la foulée du film «The Lion King» l'année dernière, ce nouveau projet est disponible en exclusivité sur Disney + avec comme invités son mari Jay Z, Kelly Rowland, Naomi Campbell, ou encore Lupita Nyong’o. Un coup de boost indéniable pour la plateforme et l'assurance pour Queen B de faire exactement ce qu'elle désire.

Plus de deux ans après son concert mythique à Coachella, la native de Houston incarne plus que jamais son rôle d'icône afro-américaine. Cet album s'adresse notamment «aux jeunes rois et reines d’aujourd’hui à la recherche de leurs propres couronnes», écrit-elle. Un message forcément lié au mouvement «Black Lives Matter», que la célèbre chanteuse avait soutenu en dévoilant le titre «Black Parade».

Tourné à New York, Los Angeles mais également en Afrique ou encore en Europe (Royaume-Uni, Belgique), l'album visuel s'accompagne de la mise en ligne d'un nouveau clip: «Already».

