Le rappeur Drakeo The Ruler tué dans un festival

Nouveau drame dans l'univers du rap américain. Le rappeur californien Drakeo The Ruler a été poignardé à mort dans les coulisses du festival Once Upon a Time Festival, à Los Angeles, samedi. L'événement auquel devaient prendre part 50 Cent et Snoop Dogg a été annulé.

D'après des témoins de la scène, l'artiste a été attaqué par un groupe de personnes et l'une d'entre elles lui a asséné un coup de couteau au niveau du cou. Transporté à l'hôpital dans un état critique, le rappeur de 28 ans est décédé par la suite. Une flopée d'hommages lui ont été adressés sur les réseaux sociaux. Parmi eux, celui de la superstar Drake, avec qui Drakeo The Ruler avait collaboré cette année.

RIP Drakeo, the greatest West Coast artist of a generation, a legend who invented a new rap language of slippery cadences, nervous rhythms, and psychedelic slang, who beat life twice only to suffer the most tragic fate conceivable. The Ruler, once, always, and forever. pic.twitter.com/WKKjMV9PML