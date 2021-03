Après avoir quitté le duo Fréro Delavega, Florian Garcia (son vrai nom) s’est installé avec sa famille dans une maison sans eau ni électricité, dans les Landes, au milieu d’une forêt de pins. «La lumière de la scène ne me convenait plus. Je rêvais de vivre en autosuffisance, loin de tout, de me lancer dans la permaculture», se souvient-il.

Durant ces trois dernières années et malgré sa nouvelle vie d’ermite, Flo Delavega n’a jamais abandonné la chanson. «J’ai continué d’écrire, sans aucune contrainte de temps, seulement en suivant mes inspirations. Sur «Rêveur Forêveur», il y a des titres nés durant les siestes de mon fils, quand je ne pouvais pas jardiner à cause de la météo ou encore lors de balades en pleine nature», explique-t-il. Ce n’est que récemment que l’artiste de 33 ans a ressenti le besoin de les dévoiler. «J’ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que mon quotidien seul ne m’épanouissait plus, que j’avais une partie de moi qui rêvait de retrouver les gens, de partager avec eux les histoires de ma vie.»

(L'essentiel/Julien Delafontaine)