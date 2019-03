Le compositeur de «Zorba le Grec» hospitalisé

Mikis Théodorakis, l'un de plus célèbres compositeurs grecs, auteur de la bande originale du film mythique «Zorba le Grec», est hospitalisé depuis une semaine, dans un hôpital privé à Athènes, à la suite d'un malaise cardiaque, a-t-on appris jeudi, de source hospitalière.

Âgé de 93 ans, Mikis Théodorakis «a été transféré le 26 février», à l'hôpital Iatriko Kentro, dans la banlieue nord d'Athènes, a indiqué cette source, ajoutant qu'un bilan serait publié dans la journée sur l'état de sa santé.

Dans le plus grand secret

L'hospitalisation de Mikis Théodorakis a été révélée jeudi, par des médias locaux indiquant qu'il avait été transféré à l'hôpital, «mercredi dernier, dans le plus grand secret» et que «sa santé est sous contrôle». Le célèbre compositeur a été à plusieurs reprises hospitalisé ces dernières années en raison de problèmes cardiaques, la dernière étant en août dernier. À l'époque il avait été hospitalisé pour trois jours.

Connu dans le monde entier pour avoir composé la musique du film «Zorba le Grec» (1964), Mikis Théodorakis est un compositeur prolifique allant de symphonies et oratorios à la rénovation de la musique populaire de son pays.

Opposant à la dictature des colonels

Outre sa reconnaissance en tant que compositeur, il est considéré comme une figure emblématique de la vie politique grecque: ayant participé à la résistance contre les nazis, il fut militant communiste lors de la guerre civile (1946-1949) et combattant fervent contre la dictature des colonels (1967-1974), l'une des plus sombres périodes de l'histoire contemporaine grecque.

Au déclenchement de la crise grecque en 2010, il s'était dressé contre l'austérité imposée par les créanciers du pays, UE et FMI, essuyant même des gaz lacrymogènes en février 2012, lors d'une violente manifestation devant le Parlement, à Athènes. Les dernières années, il militait contre l'accord, signé récemment entre la Grèce et la Macédoine du nord, sur le nouveau nom du pays voisin. Né sur l'île grecque de Chios en mer Égée, le 29 juillet 1925, il a étudié la musique à Athènes, et à Paris.

(L'essentiel/afp)