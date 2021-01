Le chanteur de metal Alexi Laiho décède à 41 ans

«C’est avec le cœur lourd et une grande tristesse que nous devons annoncer le décès d’Alexi Laiho. Nous sommes absolument dévastés par la perte soudaine de notre cher ami et membre du groupe. Notre voyage ensemble en tant que groupe venait à peine de commencer, il n’y a donc pas de mots pour décrire le choc et l’immense chagrin que nous ressentons tous. Que ton âme repose en paix, tu nous manqueras éternellement. Nous t’aimons, cher frère» ont déclaré les musiciens de Children Of Bodom.

Chanteur et guitariste du groupe de death-metal mélodique finlandais, Alexi Laiho était l'un des membres fondateurs du combo formé à Helsinki en 1993. En novembre 2019, la formation avait annoncé son dernier show et la fin d'une aventure de plus de 25 ans.

«Le leader de Children Of Bodom est décédé chez lui à Helsinki, en Finlande, la semaine dernière. Alexi souffrait de problèmes de santé depuis plusieurs années» a déclaré de son côté le label de longue date du groupe, Nuclear Blast.

(cb/L'essentiel)