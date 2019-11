Lomepal a conjugué énergie et sincérité

«Ça fait un an que je raconte la vie de ma mère et de ma grand-mère, mais c'est là que j'ai trouvé l'inspiration» avouait Lomepal, samedi soir. Après un premier album orienté rap en 2017, «Flip», le phénomène parisien de 27 ans a pris une nouvelle dimension l'an dernier avec son deuxième album «Jeannine». Le fan de skate avait déjà démontré la qualité de son flow, il brille désormais dans une fusion entre rap et chanson, pas un trick ne lui résiste tant il excelle dans les mélodies, à l'image de «Mômes» ou «Plus de larmes».

Après être venu deux fois dans le Club de la Rockhal, Lomepal réunissait 6000 fans, samedi soir. Un public jeune qui scandait en choeur toutes ses paroles. L'amoureux de skate débarquait sur scène après un solo de son batteur. Accompagné d'un DJ, Antoine Valentinelli était également être épaulé plus tard par les hologrammes de JeanJass («X-Men») ou de Cabellero («Montfermeil»).

À l'aise sur des morceaux intimistes, dont plusieurs étaient interprétés en acoustique au cœur du public («Danse», «Le vrai moi»), Lomepal déployait une énergie rock («Ma Cousin» ou «Yeux Disent»), portée par une voix juste et parfois un peu éraillée. L'ambiance était à son apogée sur «Malaise» et «Pommade». Pour cette première date de la dernière partie de sa tournée, le Parisien à la trajectoire fulgurante a prouvé qu'il avait franchi un cap. «J'arrive au bout de ma vie, je vais disparaître après cette tournée... Pour mieux revenir!» lâchait-il, toujours aussi sincère. Avant de conclure sur le poignant «Trop beau» et son piano, et sur une nouvelle version de «1000 Degrés».

(L'essentiel/CB)