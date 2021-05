«J'ai loupé plein d'événements de famille»

Lou Jean, de son vrai nom, a brillé dans le télécrochet pour enfants de TF1 en 2016. Depuis lors, la Française de 17 ans a sorti deux albums, certifiés or et platine, et réalisé les génériques des séries à succès «Miraculous» et «Demain nous appartient». Dans cette dernière, elle est d’ailleurs l’actrice qui campe Betty Moreno.

De ces cinq dernières années à mener de front carrière artistique et études, Lou garde quelques regrets. «Il y a plein d’événements de famille que j’ai loupés. Parfois je pourrais voir des gens, mais à la place je travaille. Ça me fait ch…, parce que j’ai l’impression de ne pas être là pour mes proches et je ne veux pas qu’ils pensent que je m’en fiche», a-t-elle confié à Purepeople. Si l’adolescente tient le coup face à tant de pression, c’est grâce à son entourage «très protecteur» et sa communauté de fans «hyperbienveillante», a-­t-elle expliqué.

(L'essentiel/jde)