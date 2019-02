Un premier album très sexe pour Pornhub

«Porn­hub Valentine's Day Album» est sans doute la sortie de disque la plus inattendue de ce début d'année 2019. Et, aussi, la plus commentée sur la Toile. Il faut dire que les rappeurs, Blac Chyna, Lil AK, 6ix9ine, Lil Xan, Asian Doll, MadeinTYO, PnB Rock et 24hrs se livrent sans tabous sur cette compil, avec des titres évoquant leurs désirs et fantasmes.

Le vice-président de la plateforme porno ne tarit pas d'éloge. «Avec 100 millions de visiteurs quotidiens sur Pornhub, nous savons ce qui fait grimper la température chez les gens, assure Corey Price. Ce disque vous garantit de terminer la soirée en feu d'artifice.» Côté artistes, le Californien Lil Xan, 22 ans, s'est dit fier que son titre «Shake It» figure sur le tout premier disque du label Pornhub Records, créé en 2014.

(L'essentiel/jde)