Miley Cyrus en livestream avec un son à 360 degrés

Le concert présenté par Miley Cyrus va en bluffer plus d’un. La chanteuse de 28 ans proposera en effet un show avec un son masterisé en 8D, technique qui donnera l’impression que les bruits et les instruments entourent et se déplacent autour de la tête de l’auditeur.

Durant ce live, dont on ne connaît pas la durée, elle interprétera les titres phares de son dernier album en date, «Plastic Hearts», sorti en novembre 2020. Miley Cyrus dévoilera également en avant-première sa reprise de «Midas Touch», hit funk du groupe Midnight Star paru en 1986.

Pour l’anecdote, la popstar a adoré Maneskin, vainqueur de l’Eurovision. Selon Metro, le groupe italien est désormais en contact avec l’Américaine et fait tout pour la convaincre d’enregistrer une collaboration.

(L'essentiel/jde)