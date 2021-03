«Le succès de "Control" est lié au confinement»

La sympathique Allemande de 18 ans qui a fait ses premiers pas dans «The Voice Kids» en 2017, évoque son parcours de vie, pas toujours rose.

Comment réagissez-vous au succès immense de «Control»?

Je reste calme parce que je ne le comprends pas. Les chiffres, d’écoutes et de ventes, autour de ce titre sont irréels (130 millions d’écoutes sur Spotify et 35 millions de vues sur YouTube). Je préfère aller de l’avant et me concentrer sur mon futur.

Une explication à ce carton?

C’est grâce au thème du titre, mon épilepsie, et grâce au timing de la sortie, mi-mars 2020. Les confinements ont commencé à ce moment-là. Les gens ont perdu le contrôle de leur vie. C’est directement en lien avec ma chanson.

Vos inspirations?

Mon passé et la tristesse. J’ai besoin d’être triste pour écrire. J’ai traversé des périodes difficiles. Aujourd'hui, j’ai surmonté tout ça et je veux rendre les gens plus forts avec ma musique et les aider.

Deux mots sur votre deuxième titre «Girls Like Us», sorti en janvier 2021?

Il parle des femmes qui ne voient pas leur vraie beauté. Je sais ce que c’est. On m’a souvent dit que je n’étais pas assez bonne dans ce que je faisais que je n’atteindrais jamais mes objectifs. Je peux le dire aujourd'hui: c’est faux!

Quels sont vos projets?

Bosser sur mon album. Je serai à Londres à la mi-mars 2021 pour l’écrire. Ça va être le feu!

(L'essentiel/Fabien Eckert)