Une fan approche Adam Levine, il réagit mal

Adam Levine est dans la tourmente depuis quelques jours. La raison? Le chanteur, qui se produisait lors d’un concert caritatif, samedi 23 octobre 2021, a eu un comportement étonnant quand une fan est venue le rejoindre sur scène pour l’enlacer. Le geste tendre de la jeune femme n’a pas du tout plu au leader de Maroon 5. Il l’a aussitôt repoussée en lâchant un «fuck» d’un air dégoûté, juste après qu’elle a été évacuée par un agent de sécurité.

Diffusée sur TikTok, cette séquence, qui a déjà atteint plus de 8 millions de vues, a choqué de nombreux internautes. Face à ce bad buzz, l’Américain de 42 ans tenu à se justifier. «J’ai toujours été quelqu’un qui aime, respecte, vénère nos fans. Sans eux, nous n’avons pas de travail. Je dis ça tout le temps à nos fans», a-t-il expliqué sur dans une story Instagram, mardi 26 octobre 2021. Que l’on puisse croire que je pense que nos fans sont inférieurs à nous me retourne l’estomac. Ce n’est tout simplement pas qui je suis. Je n’ai jamais été ainsi.»

Et l’ancien coach de l’édition américaine de «The Voice» d’expliquer la raison qui l’a poussé à agir de cette façon: «J’étais vraiment surpris. Et parfois, quand vous êtes surpris, vous vous secouez un bon coup et vous passez à autre chose. Parce que je faisais mon travail à ce moment-là. C’est ce dont je suis fier. Vous devez savoir qu’en mon cœur se trouve un lien qui unit le groupe et les fans. J’espère que nous pourrons tous comprendre cela.»

(L'essentiel/lja)