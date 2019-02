Elle a transformé son combat en musique

«Je l’ai écrite durant l’un des moments les plus effrayants de ma vie. Je me sentais comme noyée. J’avais accepté la mort et je pouvais sentir mon corps s’éteindre», explique Avril Lavigne, à propos de la chanson «Head Above Water», premier extrait paru en septembre dernier, et qui a aussi donné son titre à son sixième opus. De retour six ans après son album «Avril Lavigne», la rockeuse canadienne a frôlé la mort après avoir contracté la maladie de Lyme en 2014. «Ce furent les pires années de ma vie. Je suis très fière d’avoir réussi à transformer ce combat en musique», confiait récemment la native de l’Ontario.

Après un second extrait aux surprenants accents soul, «Tell Me It’s Over», sorti en décembre, Avril Lavigne vient de dévoiler un nouveau single événement. Collaboration avec la rappeuse Nicki Minaj, «Dumb Blonde» est un hymne pop féministe produit par Mitch Allan (Demi Lovato, Jason Derulo). Les deux artistes s’en donnent à cœur joie sur un beat rythmé construit à base de tambours.

Avec ce sixième album studio, et après avoir traversé des épreuves douloureuses, la Canadienne de 34 ans semble définitivement tourner la page de la rébellion post-adolescente. Sur ce disque, on sent qu’Avril Lavigne essaye de surfer sur la vague du moment, en ouvrant les portes à d’autres influences et en variant les ambiances.

