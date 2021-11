Le rappeur Aminé en concert au Luxembourg

Bonne nouvelle pour les fans de hip-hop, Aminé sera pour la première fois en concert au Luxembourg, l'année prochaine. Le rappeur de Portland découvrira la scène de l'Atelier, le mardi 20 septembre 2022, dans le cadre de sa tournée européenne.

Figure incontournable du mouvement depuis son premier album «Good For», salué par la critique en 2017, l'artiste de 27 ans s'est bâti une jolie réputation de bête de scène avec notamment des passages dans les plus grands festivals de la planète (Coachella, Bonnaroo, Lollapalooza). Son hit «Caroline» dépasse désormais les 335 millions de vues sur YouTube.

«De Steven Spielberg à Outkast, les artistes qui font avancer la culture n'habitent pas simplement ce monde, ils créent leur propre univers», indique la présentation du concert. Aminé fait sans aucun doute partie de cette catégorie, et son dernier album «Limbo», sorti l'année dernière, l'a une nouvelle fois démontré. Tout récemment, l'Américain d'origine éthiopienne et érythréenne s'est essayé à un son plus expérimental sur le projet «TWOPOINTFIVE» dévoilé en novembre.

À savourer en attendant la vente des billets pour le concert de 2022, prévue à partir de vendredi, 9h.

(th/L'essentiel)